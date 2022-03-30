今增6981新冠確診　3987宗屬快測呈報

本港新冠肺炎疫情持續。港府今日(30日)在疫情記者會公布，過去一日新增6,981確診個案，其中有3,987宗屬快測呈報，另有5宗從新加坡等地到港的輸入個案，第5波至今累計個案共約113萬宗，約71萬從核酸檢測中找到。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港昨日個案中有2,994宗經核酸檢測確診，而快速檢測呈報平台登記及成功確認的個案，當局已對相關患者發出隔離令。核酸個案中，466宗個案由醫管局確診，2,309宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，由衞生署公共衞生化驗服務處確診則有219宗。另外，今日有1,216個案檢驗中，沒有人懷疑感染Delta變種，1,200宗懷疑Omicron，餘下16宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

張竹君表示，張竹君表示，基本上大部份院舍，無論老人院或殘疾院舍已經有爆發呈報，所以再沒新爆發呈報，其實都是預測之內，但已爆發或已確診呈報個案院舍，仍有院友有新發個案，雖然數字較早幾日低，昨日約100多宗，每間院舍有呈報可能有幾宗，數字都與社區感染數字下降有關，所以院舍情況有改善，但不是完全受控。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，現時共有10,702名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。另過去24小時新增22名病人情況危殆，目前有45人情況嚴重，89名危殆病人於深切治療病房留醫。

另外，何婉霞續指，內地中藥專家已始行程，到亞博、中醫診所給予用藥意見以減重症及死亡，令病人更快康復。她續指，醫管局已提供院舍中醫藥服務等，康復人士亦可6個月內使用免費中醫治療。新冠藥物方面，何婉霞指截止昨日已為20,900名病人處方藥物，包括住院、指定診所及院舍病人。