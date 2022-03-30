添135新冠患者病亡　第5波至今共7493名患者離世

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(30日)公布，再多135名患者病亡，其中有117人於昨日(29日)離世，包括71男46女，年齡介乎41歲至105歲，當中有57人來自院舍，有63人無打針、34人已打1針、19人已打2針，1位打了3針，當中111人為65歲以上長者。

何表示，第5波截至目前共有7,493名死者，涉及4,462男3,031女，年齡介乎11個月至112歲，包括7,444人於醫管局設施離世，另有49人於其他地方離世。此外，由於數據滯後，3月25日至3月28日期間，再有18名病人離世，包括8男10女，年齡介乎47至97歲。

她續指，昨日有4名年輕死亡患者，第一位為41歲男士，本身有針筒濫藥史，及大腿有假性血管瘤，因血管瘤出血於3月28日入院，而3月13日曾快測確診，最後失救身亡，認為死亡未必與疫情有關，專家會再調查。第2位為45歲女士，本身有長期病患，有癌症且擴散。第3位是52歲男士，本身有長期病患，腎衰竭需洗腎，有多樣內分泌腺失調及曾急性中風，易出現死亡情況。第4位男士為58歲男士，有癌症且擴散。

何婉霞表示，昨日有一名堅尼地城離世個案，惟醫院無接收過該名患者，相信無送到醫院；而另一名25歲離世女患者，未有確診，故2人無計及病亡數字。她指，現時共有10,702名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。另外，過去24小時新增22名病人情況危殆，目前有45人情況嚴重，89名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去一日再1,469多人出院，另有逾10名病人入院後揭染疫，其同房逾20人列緊密接觸者；至今有共21,100名醫護確診新冠肺炎，其中18,581名員工已康復及返回工作崗位。