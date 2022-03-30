61歲翁打疫苗兩周內死亡　13歲少年針後胸痛疑患心肌炎

衞生署今日(30日)公布，截至本周日(27日)的過去一星期，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中接獲1宗13歲青少年在打針後，接種復必泰疫苗後一日內出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎，現情況穩定。另接獲1宗曾經於離世前14日內打針新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名61歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至本周日晚8時，本港市民合共接種了約1,494萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約650萬名，當中包括91.9%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,251宗異常事件報告(佔疫苗接種總劑量的0.05%)。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括87宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗(佔疫苗接種總劑量的0.0006%)，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至本周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會(專家委員會)已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘21宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，上月28日至本月27日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有804.2宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有52.8宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有17.5宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.6宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有63.6宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有9.5宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。