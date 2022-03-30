哮喘病人疫下求診困難兼藥物不足　團體促將治療加入公私營協作

疫情下公立醫院服務受影響，哮喘病人難以獲得適切治療令病情加劇。有團體今日(30日)舉行網上記者會指出，原先跟進哮喘病人的普通科門診，因被轉為新冠肺炎的指定診所，導致病人病情欠缺醫生跟進，甚至要自行上網了解病況。有醫生指出，本港哮喘治療仍落後，為大多哮喘病人診症的普通科門診用藥及診療情況不理想；而疫情下哮喘患者求診困難，用藥指引及支援不足，團體促應緊急將哮喘病跟進治療加入公私營協作計劃。

香港哮喘管理關注工作小組舉行記者會，邀情28歲的哮喘病人伍小姐現身說法，她指疫下原先覆診的普通科門診只餘配藥服務，而病情「由原先3個月用完一支吸劑(短效氣管舒張劑)，變成1個月用完一支」，未能與醫生商討近期愈趨嚴重的病情，令她甚為擔心，只能自行上網了解病情。

現時全港有逾33萬名哮喘患者，惟根據統計數據指出，只有20%患者被正式診斷患上哮喘，診斷率極低。呼吸系統科醫生盧浩然表示，目前本港有80%哮喘患者未知自己確診，或只到藥房自行購藥，大多病人直到情況嚴重需緊急入院後，才得悉自己患上哮喘，惟若病人哮喘發作至入院是非常不理想，因大多病人首次發作入院，便代表有機會因哮喘而增加其死亡率，故盧形容「入院一次都嫌多」。

有調查曾指出，於2016年內18歲以上2,280名哮喘發作患者中，總共有3,154個總入院人次，其中有512名患者是一年內多於2次入院，情況令人嘩然。盧浩然指出，這是由於普通科門診內未有安排哮喘專責醫護人員及足夠的肺功能測試儀器，本港僅10%醫生會建議病人進行肺功能測試，遠低於其他國家有50%至80%的水平；而醫生亦未能處方國際報告建議首選的ICS-formoterol，即混合吸入式類固醇及長效氣管舒張劑來治療哮喘。

ICS-formoterol在醫管局藥物名冊內被列為專用藥物，只有專科醫生可以處方，惟大多哮喘病人看診的普通科門診診所醫生卻不能處方，全港有40%病人只能繼續使用短效氣管舒張劑，但此藥若過度使用會增加死亡率及住院率。

現時有23間普通科門診成指定診所，14間普通科門診暫停服務，36間普通科門診只提供配藥服務，令哮喘患者未能及時得到醫生跟進，有患者更因此而停藥。團體建議，應緊急將哮喘病跟進治療加入公私營協作計劃，加強社區私家醫生及藥劑師協助治理哮喘症的工作；另外亦要將專科藥物ICS-formoterol加入通用藥物，令更多病人得到適切治療。