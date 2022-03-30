入境處及懲教署搬新總部　申撥10億元提升資訊系統

政府收回灣仔3座政府大樓，以騰出用地發展會議展覽中心、酒店及甲級商廈，其中受影響的入境處及懲教署總部將分別遷往將軍澳及柴灣，兩部門向立法會提出撥款共逾10億港元，以提升現有的資訊系統，以應付將來需要。

現時位於灣仔的入境事務大樓，日後會搬入將軍澳，據入境處向立法會保安事務委員會提交的文件顯示，現時入境處租用了兩個數據中心，即系統運作數據中心和系統發展及後備數據中心，相關數據中心將遞入新入境處總部，以確保資訊科技系統及設施能順利進行，和提升人員處理能力，應付未來不斷增加的業務需要。

目前，入境處的資訊科技基礎設施是按2010年第3代資訊系統策略檢討的建議在2014年推出，已將近10年，在保養硬件和軟件方面均面對困難，然而，該處所提供的公共服務眾多，相信優化後的資訊系統，可提供安全及穩定的資訊系統，在搬遷時，確保在重置工作過程中繼續維持日常運作及支援未來業務需要，長遠而言，亦可節租金和營運方面的成本。申撥款項，由今年度起計的4個年度非經常開支，共約7.1億港元，由2024年度起計的3個年度經常開支，合共約1.5億港元。

另一受搬遷影響的懲教署總部，現時懲教及更生運作由八個核心運作系統支援，在支援署方運作方面發揮著舉足輕重作用，懲教署委聘顧問進行第二代資訊系統策略研究，以提升監獄管理效率及保安水平來應對懲教服務的發展，有關策略研究指，配合「智慧監獄」藍圖並建議懲教署須藉搬遷新懲教署總部的機會，進行系統升級及加強資訊科技基礎設施。

提升的措施包括設計和建設新懲教署總部新的網絡基礎設施及在新懲教署總部建設藥房庫存和倉庫管理系統等，效益可帶來改善網絡服務、加強數據中心服務和資訊科技保安及藥房庫存和倉庫管理系統等好處，申撥款項，由今年起計的4個年度非經常開支，合共約1.2億港元，由2026年度起每年經常開支，在扣除可節省的款項後，合共約3,400萬港元。