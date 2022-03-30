20廈今納強檢名單　分布屯門旺角油塘等多區

因應多宗新冠肺炎確診個案，再有20個指明地方被納入強檢名單！政府今日(3月30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該些地方的人士，須於明日至後日(3月31日至4月1日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求。換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他陽性個案沒有分別。

涉事的地點如下：

1.葵涌石蔭東邨蔭興樓

2.沙田禾輋邨順和樓

3.屯門大興邨興昌樓

4.青衣長安邨安洋樓

5.馬鞍山頌安邨頌群樓

6.將軍澳明德邨明道樓

7.將軍澳彩明苑彩貴閣

8.柴灣興民邨民逸樓

9.筲箕灣愛東邨愛澤樓

10.將軍澳寶林邨寶智樓

11.大圍秦石邨石玉樓

12.粉嶺嘉福邨福樂樓

13.旺角海富苑海欣閣

14.天水圍天瑞邨瑞林樓

15.慈雲山慈正邨正明樓

16.油塘油麗邨盈麗樓

17.大埔富亨邨亨泰樓

18.西灣河筲箕灣道57-87號太安樓

19.天水圍天耀邨耀昌樓

20.荃灣梨木樹邨健樹樓