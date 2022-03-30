陸路口岸昨無發現初步個案　昨逾3.1萬噸貨物赴運抵港

新冠肺炎疫情影響供港物資，為減低疫情外溢的風險，運輸署已由上月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果沒有確診的司機才可進入內地。運輸及房屋局今日(30日)表示，在口岸進行的檢測已由本周開始陸續以快速核酸檢測取代快速抗原測試，昨日(29日)共進行了1,593次快速核酸檢測，當中沒有發現初步個案。

為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日運輸跨境物資約4,510個標箱，約31,210噸貨物，其中生鮮食品類約20個標箱(約190噸)，非生鮮類約4,490個標箱(約31,020噸)。

深圳市3個港口自上月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約81,210個標箱，約601,090噸貨物，其中生鮮食品類約1,020個標箱(約9,230噸)，非生鮮類約80,190個標箱(約591,860噸)。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日有11個標箱共29噸物資運抵香港。自本月2日開通以來，截至昨日共運載1,310多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

此外，為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，運房局已在元朗新田錦壆路用地測試了貨物接駁的安排，過程順利。運房局會繼續與內地當局全力推動在港的貨物接駁安排，作為應對香港疫情發展的應急措施，以減低兩地人員感染風險的同時，亦確保陸路跨境運輸暢順，保障供港物資穩定。

另外，商務及經濟發展局今日表示，目前經中央協調採購並已接收的快速抗原測試包超過2.1億份，不同消毒用品及個人保護裝備亦已到港，包括逾3.6億個N95、KN95、外科及手術口罩，以及超過4,800萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩等；另有60萬盒抗疫中成藥，絕大部分已被分發；另已接收超過160萬部血氧儀。