12009名全職非公務員合約僱員　香港郵政佔最多

因應人手安排，政府一直有聘用非公務員合約僱員，在政府向立法會提交的最新文件中顯示，截止去年6月30日，政府共有12,009名全職非公務員合約僱員，而聘請最多非全職非公務員和合約僱員的政府部門為香港郵政、政府統計處、教育局和選舉事務處，分別有1,523、1,420、1,293和1,112人。

最多全職非公務員合約僱員的工作目的，為應付有時限或屬季節性的運作及服務需求，共有7,197人，其次則是應付受市場波動影響的運作及服務需求，有1,722人。而聘請最多非全職非公務員和合約僱員的政府部門為香港郵政、政府統計處、教育局和選舉事務處，分別有1,523、1,420、1,293和1,112人。

政府各部門的中介公司僱員人數共有1,396名，當中在職家庭及學生資助事務處佔最多，共有189名，排第二的是教育局，有50名中介僱員，排第三的則是有101名中介僱員的民政事務局。

另外，根據政策局提供的資料，截至去年6月30日，醫管局共有88,515名僱員，當中包括41,996名合約全職員工及約3,360名按臨時員工；房委會以固定期限合約形式聘用了129名房委會定期項目員工，以應付季節性服務需求或短期波動的工作量、推行現有員工未能兼顧的有時限項目、或填補暫時的人手短缺。另外，房委會亦聘用了約610名房委會合約僱員，與公務員共同組成房委會、房屋署的核心工作隊伍，應付經常需求。