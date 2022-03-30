入境處4.1起恢復辦事處服務　換領身份證須提前預約

因應政府宣布逐步恢復公共服務，入境事務處(入境處)今日(3月30日)公布，由周五(4月1日)起入境事務大樓各辦事處及轄下各分區辦事處、智能身份證換領中心、人事登記處，以及出生、死亡及婚姻登記處將重新開放。惟全港市民換領身份證計劃類有特別安排，只為早前已完成申請手續的人士提供領證服務及早前已預約的人士辦理換證手續。

入境處指，為避免人群聚集，呼籲各申請人透過該處網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。而在較早前已經預約的市民，可直接前往相關辦事處/登記處/智能身份證換領中心辦理申請，毋須重新預約。未預約的人士應先行預約以使用該處服務。另外，入境處自去年12月28日起已實施「電子簽證」安排，申請人可在網上付款，然後自行下載或打印「電子簽證」，毋須親身前往入境處辦事處繳費和領證。

此外，根據政府現行安排，除香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，直至另行公布。深圳灣及港珠澳大橋管制站的客運通關服務時間亦有所不同，前者旅檢大樓及私家車的客運通關服務時間為上午10時至晚上6時，而貨車的通關時間為全日24小時。

而港珠澳大橋管制站旅檢大樓（即乘搭過境巴士或穿梭巴士過境）的客運通關服務時間為每日上午10時至晚上8時；及私家車的客運通關服務時間為每日上午6時至晚上10時，而貨車的通關服務時間則維持24小時運作。