啟德暫託中心800病床明投入服務　浸大派中醫師團隊助診療

港府近日加建多個社區隔離設施及暫託中心，供新冠肺炎確診患者及長者使用。其中，設於啟德郵輪碼頭的啟德暫託中心，首階段約400張病床已於上周一(21日)啟用，而餘下近800張病床將於明日(31日)投入服務。

政府今日(30日)表示，啟德暫託中心由社會福利署(社署)管理，共設有近1 200個床位。首階段約400張病床由東華三院和香港大學李嘉誠醫學院分別提供照顧服務和醫療支援；餘下近800張病床分別由基督教靈實協會和香港浸會大學(浸大)提供照顧服務，以及由康健醫療及牙科服務提供醫療支援。

此外，浸大會派出中醫師醫療隊，為中心內的長者提供中醫藥診療服務，實行中西醫協作。港府亦指，有院友確診的安老院可直接聯絡社署和衞生署衞生防護中心，經評估後將症狀輕微或沒有病徵的院友送往不同暫託中心；同時，各暫託中心會繼續通過醫管局轉介，接收局方評估後確認為正在康復並適合入住的長者。