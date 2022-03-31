組織舉辦全球天文派對　市民可記錄觀星情況　化身公民科學家

以「東方之珠」自居的香港，鬧市的晚上燈光仍然璀璨，卻引來光污染的問題，令市民較難單憑肉眼望天賞星。4月將為全球天文月，兩個國際天文組織將舉辦多項天文活動，包括在社交平台舉辦全球觀星派對、月球網上觀賞等，亦邀請市民成為公民科學家，記錄觀星的情況，分享予舉辦機構，協助國際天文機構和觀測站繪製光污染地圖，方便統計和研究世界各地的光污染問題，晚上睡不着的你可以參與計劃，看天觀星。

4月將會是一年一度的「全球天文月」，國際天文組織「無國界天文學家」(Astronomers Without Borders)將會舉辦不同類型的天文活動，包括於下月9日舉行全球觀星派對，市民可與當日與全球參與者觀星，並可通過網絡媒體和社交平台交流星空照片和天文知識。市民亦可以參與其他海外天文機構的觀星網上活動，觀賞到月球表面、行星和季節星座。

國際天文學聯合會港天文教育組主席薛俊朗表示，亦無國界天文學家亦舉辦主題天文直播講座和工作坊，主題包括澳洲土著的星空傳說故事、深空天體觀測、行星繪畫活動和星空音樂會，各地的天文愛好者能交流科學知識，以及在星空保護下的歷史文化遺產。

此外，「國際暗天協會」(International Dark-Sky Association)亦會於4月22日至30日舉辦「國際暗空週」活動，包括「全球尋星計劃」(Globe at Night)的公民科學家計劃，邀請市民成為公民科學家，記錄觀測星象的時間、地點和四周環境的夜空光度，通過對比電子星圖的星體，分享當晚肉眼觀測到甚麼星座和天氣狀況。

同時擔任「國際暗天協會」國際委員薛俊朗稱，相關的觀測數據和狀況，能夠協助國際天文機構和觀測站繪製光污染地圖，方便統計和研究世界各地的光污染問題，包括能源浪費、影響生活健康和自然夜間動物的棲息，方便於未來按城市的需要和情況，推出暗空保護的計劃。

他又期望活動能令大眾關注光污染對城市社區和自然生態的影響，通過改變戶外照明和日常生活習慣，實踐可持續發展的生活模式，共同欣賞和守護在黑暗環境中美麗的星空。