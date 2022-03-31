東方日報A1：遲來撤禁飛　人才早離棄　香港等死

政府向9個國家實施近3個月的「禁飛令」明日取消，勢掀起新一輪「回港潮」。惟本報統計，復飛首日僅11班航機，分別從英國、澳洲、印尼及菲律賓抵港。受制於機位供應有限，加上本地檢疫酒店一房難求，滯留外地多時的港人回家仍困難重重。有酒店業透露，4月上旬房間供應已趨緊張，個別平價酒店已率先爆滿，甚至帶動整體房價悄悄上漲。特首林鄭月娥昨日承認，防疫措施對企業及個人有影響，近月出現人才流失。

俗稱「禁飛令」的地區性航班「熔斷機制」早於今年1月初生效，受限地區包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。就上述地區航班明日獲准復飛，政府同日亦放寬抵港檢疫安排。過去14日曾逗留任何海外地區的香港居民，須出示認可疫苗接種紀錄及48小時內有效檢測證明才可登機；抵港後亦須入住隔離酒店，而第5至7天檢測「無事」，即可提早完成強制檢疫。非香港居民則不得從任何海外地區登機來港。

據機場管理局網站顯示，復飛首日至少有11班機從上述地區來港，其中一班從英國倫敦出發的航機，最快當日凌晨1時許抵達。其餘復飛的航班分別來自印尼泗水；菲律賓馬尼拉、宿霧；澳洲悉尼及墨爾本。對比香港國際機場過去一星期每日平均僅約260人次入境，預料禁飛令放寬後，抵港人次短期內將大幅攀升。

而為應付需求，政府宣布13間改作社區隔離設施的酒店，將恢復以指定檢疫酒店形式運作，即4月起全港檢疫酒店共有38間，提供超過10,000間房；另有4間外傭檢疫酒店，提供約1,600間房。

本報從網上預訂平台比對，各隔離酒店日均收費介乎450至3,960元。以隔離7天計，總房費為3,150至27,720元。個別酒店4月上旬已滿額，5至6月則尚有大量供應。有酒店業透露，禁飛令取消，帶動檢疫酒店需求急增，4月上旬每晚逾千元的酒店仍有供應。

土瓜灣奧斯酒店現時用作外傭檢疫酒店，其酒店營運總監崔定邦表示，酒店入住率現達七成，預料4間外傭檢疫酒店能滿足市場需求，每晚收費維持650至850元。而檢疫酒店方面，有個別酒店的房價因應需求而上調，但整體供應仍充裕。他解釋，回港人士至少檢疫隔離7天，檢疫酒店每月能接待4轉客人，即逾萬間房可入住約4萬人次。他又預期，5至6月是下個回港高峰，屆時航空公司已調整好班次應對人流，檢疫酒店需求亦更大。

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