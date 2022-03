跨國公司捐105萬設獎學金　研人工智能及社會發展　3港大碩士獲獎

香港大學獲一跨國公司捐贈105萬港元成立獎學金,以支持學生在公共政策、治理及可持續發展方面的研究,而有關獎學金旨在表揚於兩個碩士課程有傑出表現的學生,在2021/22至2023/24學年,每年可頒發35萬港元的獎學金。港大指,有關獎學金為港大及該公司在去年9月起成立的「Tech for Good Initiative」一部分,以加強人工智能(AI)與道德等的創新研究,以用於社會及可持續發展等等。在2021/22學年,被提名的獎學金得獎者共有3名。

港大及該跨國公司亦一同設計了一個新課程,「人工智能政策實驗室-在數碼治理中的機會與挑戰(POLI8023 / SLGP7104)」(AI Policy Lab - Opportunities and Challenges in Digital Governance),並由港大社會科學學院學者及跨國公司專家教授。

上述獎學金由港大公民社會與治理研究中心及社會科學學院負責,以支持兩個碩士課程,分別是「公共行政碩士(MPA)」(Master of Public Administration) 及「可持續領導及治理碩士 (MSocSc(SLG))」(Master of Social Sciences in the field of Sustainability Leadership and Governance),並以學業成績為標準。在2021/22至2023/24學年,每年可頒發35萬港元獎學金。