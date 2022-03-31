兩英國法官辭任終院　兩律師會感遺憾　湯文龍指言論受壓欠公允

英國最高法院昨(30日)宣布，英國最高法院院長韋彥德勳爵（Robert Reed）及副院長賀知義勳爵（Patrick Hodge），就香港終審法院非常任法官職務提出請辭，即時生效。政府發言人強烈反對英國國會對《港區國安法》，和香港的法律制度作出荒謬與毫無根據的指控。本港兩個律師會今早(31日)紛紛表態。行政長官林鄭月娥則稱感到失望，但對於任何人將《港區國安法》拉上關係表示強烈反對。

香港律師會副會長湯文龍今表示，對韋彥德及賀知義辭任表示遺憾，形容兩人有違香港市民及法律界，對海外法官參與終院工作的廣泛支持。他認為，將兩人辭任的原因，說成《港區國安法》打壓言論自由和影響司法獨立，有欠公允，目前終審法院只是審理了一宗有關國安法案件的保釋申請，不算是正式有國安法案件在終院審訊。

大律師公會主席杜淦堃則表示可惜，承認會對香港帶來衝擊，但指終審法院將繼續履行憲制責任，亦有能力維護法治及司法獨立，希望公眾及國際社會給予法庭時間證明。他指兩位大法官辭任前兩周，公會已收到有關消息，有向英國政府解釋立場及進行游說，故對於二人最終決定辭任深感遺憾。他又表示未來會繼續向本地或海外人士解說香港情況及立場，希望就法治及司法獨立等議題，不要被政治及外交等滲入討論。

林鄭月娥回應指，韋彥德辭任原因不是因為司法審判權不再獨立，他辭任時亦沒有指香港沒有司法獨立。如果有法官認為港區國安法影響司法獨立而離任，林鄭指會表示理解，但本次事件並非如此，而是英國政府指不辭任等於肯定香港管治及合理化，該問題從來都不是應該考慮的因素。林鄭指仍有4位本地法官及10位海外法官，沒有數目限制，又稱立法會批准才會委任，對於會否再委任，她指要待首席法官決定。

林鄭認為事件涉政治動機，因為辭任時正好英國在開會審議，不會支持在任法官出席非常任法官，英國外交部亦有發言指英國法官不應服務香港機關，而英國外交部稍後亦會提交6個月的香港報告。林鄭批評行動經過鋪排，有行政機關政客想凌駕司法機關，相信路人皆見。她指，相信每一位法官會一如以往，不會受到政治操弄抹黑，每一位都會奉公守法、無懼、無偏、無私為港服務。