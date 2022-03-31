消防員被控非禮精神紊亂女子　脫罪但仍遭裁判官嚴斥

一名消防員在公園內搭訕一名精神紊亂的女子，涉嫌非禮對方胸部及下體，其後更帶對方到住所後樓梯，強迫對方為自己手淫。涉案消防員被控2項猥褻侵犯罪，他不認罪受審，案件今天（31日）在粉嶺裁判法院裁決。裁判官指，有責任為事主這種弱勢尋回公義，縱使事主證供及反應非普通邏輯可理解，但不認為事主有任何一刻說謊。裁判官直斥消防員為市民出生入死，應有高尚品格，但被告卻乘人之機，或另作別論。惟事主不曾反抗或拒絕，裁判官無法確定被告是否理解成事主同意，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

涉案被告張毅豪（31歲）被控於2020年6月4日，在大埔中華基督教會馮梁結紀念中學附近一個公園，以及在廣福邨廣崇樓不同樓層的電梯大堂和後樓梯，猥褻侵犯女子X。

裁判官水佳麗今天裁決時，提到被告被捕後，曾作口頭招認及警誡錄影會面，指X是自願。惟被告選擇不作供，因此對其警誡會面的說法不給予任何比重。裁判官續指，被告不認識X，2人當日凌晨在案發公園的草叢相遇，被告問X是否喝醉，又問X「有無試過被人執屍？」辯方在審訊中沒有否認被告曾提出上述問題，裁判官認為被告是眼見X的疲態，以為X酒醉，遂利用X的脆弱乘虛而入。裁判官指原以為被告身為消防員，為市民出生入死，有高尚品格，但被告可能是另一種，為此感到不幸。

裁判官指出，案發時30歲的X有焦慮症，有情緒不穩定、抑鬱、甚至自殺傾向，在案發前不足7個月前才出院，屬《精神健康條例》下的精神紊亂人士。X供稱被告曾脫去她的胸圍和褲子、摸她胸部和下體，並捉住她的手、強迫她為其手淫。裁判官指法庭有責任為X這種脆弱的人尋回公義，但在欠缺協助下，難以判斷X說法的真確性，其說話亦非普通常識或邏輯可理解。X在案發時與被告相處逾1小時，面對被告侵犯，X不曾試過反抗、求助或逃跑。縱使如此，水官不認為X有任何一刻在說謊，但考慮到X不曾拒絕被告，又否認當時酒醉、或向被告表示疲倦及暈眩，被告可能理解為X沒有不同意，而X亦有依從被告要求而行事。基於舉證責任在於控方、疑點利益歸於被告，裁判官最終裁定被告2項罪名不成立。

案件編號：FLCC 1719/2021