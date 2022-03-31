天星小輪逐步恢復服務　縮短班次等候時間

受第5波新冠肺炎疫情影響，多個公共交通服務早前均需調整服務時間。天星小輪今日(31日)表示，其航班服務時間正逐漸加密，等候時間將會縮短，服務時間暫仍維持上午7時半至下午9時，待疫情進一步緩和則會再加強服務。新渡輪則表示，隨着復工人員增加，其離島航線的渡輪服務將逐步回復至正常水平。

據天星小輪在Facebook專頁公布的各航線的服務時間，其中來往中環/尖沙咀航線周一至周五早上繁忙時間，每班船相隔時間約6至8分鐘，非繁忙時間約10至12分鐘；而灣仔/尖沙咀航線周一至周五早上繁忙時間，每班船相隔時間約10至12分鐘，非繁忙時間約20至22分鐘等。

天星小輪最近曾於本月上周三(23日)宣布調整渡輪服務班次，而來往灣仔/尖沙咀的兩條航線提早至晚上8時50分(尖沙咀開出)及晚上9時(灣仔開出)停航，班次為20至22分鐘一班。而來往中環/尖沙咀航線則延遲至早上7時半開航，提早至晚上9時停航，班次為10至12分鐘一班。