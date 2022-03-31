新冠確診數回落　屋宇署明起步恢復公共服務

本港新冠肺炎疫情確診數回落，港府近日公布政府部門將由明日(4月1日)起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。屋宇署今日(31日)宣布，該署會由明日起逐步恢復更多公共服務，包括西九龍政府合署的屋宇署總部及太古城屋宇署拓展部辦事處。

屋宇署表示，位於油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座的屋宇署總部，其二樓的樓宇資訊中心及設於地下的收件處，將於每周一至周五上午10時至下午4時重新開放，分別提供查閱和影印私人樓宇紀錄的服務，以及接收市民提交的文件。該署會限制同一時間可接受服務的人士數目，另在周一至周五的上午8時半至下午5時半，於總部地下設置投遞箱及投標/報價箱，以支援櫃枱服務。

另外，設於香港太古城太古灣道14號7樓的屋宇署拓展部辦事處收發處櫃枱，周一至周五上午9時半至下午5時半接收新建築工程的法定申請及相關文件和表格。收發處並會預約申請人取回已處理的圖則及相關文件。

而屋宇署總部地下的一般查詢處及該署的所有會議室不會開放予公眾(但不包括為舉行符合法例要求的重要會議，例如小型工程承建商註冊事務委員會會議)，直至另行通知。