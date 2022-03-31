扮買米線圖打劫　疑犯否認有精神病　還押4.27再訊

網上早前流傳一條片段，一名中年男子疑佯裝到食肆聲稱買米線，並給出一張100港元紙幣，當職員打開收銀機時，男子涉嫌從褲袋取出鎅刀及企圖搶劫。惟職員關上收銀機，奔向廚房及拿起菜刀追出，男子見狀隨即逃跑。事後警方拘捕一名男子，懷疑他與上述案件及另數宗劫案有關，被控以2項搶劫及2項企圖搶劫罪。案件今（31日）於九龍城裁判法院再訊，暫時毋須答辯，控方申請押後案件以待索取法律意見，包括待決定案件於哪級法院進行審訊，裁判官遂將被告收押至4月27日再訊。

控方表示已索取關被告的精神報告，並申請押後案件。辯方則表示被告已被還押近一個月，希望可縮短押後時間。辯方並指被告否認有精神問題，對報告內容有爭議。被告指他只因頭痛而求醫，不知道替他看診的是精神科醫生。另外報告指他表示有外星人扮他家人，但被告否認曾說過該些說話，澄清他是指「有人類造嘅星球」。被告亦不希望還押於小欖精神病中心，希望法庭紀錄。被告在聆訊期間數次發言表示反對押後的時間及希望保釋，須裁判官制止。

控罪指，35歲無業被告陳嘉健於2022年3月9日，在葵涌德大徑4號至8號F2舖「吉嘢食」企圖搶劫黃明初；於同年3月4日在深水埗南山邨南豐樓一便利店，搶劫何啟明，並劫去1500港元；於同年3月7日在大角咀角祥街2號一油站內搶劫張麗華，並劫去950港元；及於同年3月3日在凱旋工商中心一期地下一間便利店內，企圖搶劫鄭德威。

案件編號：KCCC 635/2022