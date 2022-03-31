啟德醫院工程沉降超標煞停近半年　承建商完成緩解措施獲准復工

本港去年10月份相繼受兩個8號波「獅子山」及「圓規」襲港，暴雨破壞影響巨大，醫院管理局其後指啟德發展區新急症醫院，地基工程地點內的4個監測點錄得沉降超標，相關工程即時停工，事後沉降位置被揭導致地陷及出現裂縫。醫管局發言人今(31日)公布，啟德醫院地基工程已獲准恢復進行。

發言人表示，4個地面監測點於去年10月8日錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標。負責上述工程項目的承建商已於事後向醫管局提交事件報告，建議採取適當的緩解措施，包括加裝臨時結構構件及進行灌漿工程加固地質，增加監測點和監測頻率，以減低工程對工地範圍、附近的構築物及公共道路和周邊設施的影響。

醫管局已就建議的緩解措施和工地範圍內有關位置的修復工作，徵詢相關政府部門包括建築署及土木工程拓展署轄下土力工程處等的意見。承建商已完成有關緩解措施和修復工作，並提出恢復有關地基工程的要求，有關復工的要求亦已獲得獨立檢測顧問同意。

經考慮上述意見後，有關復工要求已於昨日(30日)獲醫管局接納，相關地基工程亦於今日復工。醫管局在批准復工時已要求承建商，在進行餘下工程時必須採取一系列措施，包括嚴格遵循優化的施工工序進行地基工程，以及加強地盤監督及工程安全等。醫管局亦已就有關措施徵詢相關政府部門及獨立檢測顧問的意見，早前工地出現凹陷的地面和該處的監測點經已復修，其預設停工的沉降指標將維持不變。