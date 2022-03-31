抗疫的士司機爆有人趁機坐免費車　網民斥浪費公帑

政府自2月21日起設立專屬車隊，協助接送確診患者前往社區隔離設施，目前全港有約400輛抗疫的士專門接送患者往指定新冠肺炎診所。不過，由於抗疫的士預約系統欠缺核實方式，近日有的士司機於網上大爆，有人利用漏洞，大坐「免費車」；不少網民均留言大罵政府處事求其、浪費公帑。有的士業界代表承認因司機無權亦無責任去核實顧客身份，故不排除有此情況，但普遍觀感是坐抗疫的士較一般的士染疫風險會較大。

據了解，目前市民只需進入相關預約網站，提供手機電話號碼作驗證，然後再提供個人資料、上落車日期、時間及上車地點，便能輕易預約抗疫專用的士。有疑似抗疫的士司機於網上匿名爆料，指「只要唔介意坐抗疫的士，好易可以有免費車坐」，「試過連續幾日均接送同一位客人」、笑言「難道天天都睇醫生咩，心知啦！」。

司機又指雖然自己是既得利益者，但亦覺得濫用情況實令人看不過眼，建議政府讓乘坐者出示二維碼，方便核實。有關消息一出，大量網民大罵「資源錯配」、「政府白痴」，「官員無心辦事助長濫用風氣」、並感嘆「香港人的失德、自私」。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成回應指，由於目前司機無權亦無責任去核實顧客身份，故不排除有此情況，但不相信此情況會蔓延成風，指「相信正常人不會為慳幾十元而冒險」。此外，目前參與抗疫車隊亦已多加留意乘客是否有可疑，如有懷疑便會上報有關當局。