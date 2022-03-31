學童提早暑假困家打機　9成家長指「無晒Me Time」壓力爆煲

全港學校上月28日被迫「提早暑假」，對不少基層家庭造成困擾。有關注團體調查發現，90%受訪家長對子女突如其來的假期感到壓力，逾80%指無足夠金錢應付子女於假期的額外學習支援開支，擔心子女學習出現滯後。有家長更坦言，與子女共處時間多了，摩擦及衝突亦隨之增加，苦不堪言。團體建議，政府應為基層兒童提供學習發展支援津貼，以助他們的身心發展、學業需要。

關注學童權利發展聯席今月21至26日向分別來自深水埗、天水圍等地的基層家庭進行調查，共收回505份家長及371份兒童問卷，發現受訪家庭中每月平均入息均低於貧窮線，為入息中位數5成，故面對提前放暑假，有80%家長均沒有為子女計劃任何活動。

此外，調查亦發現90%家長的壓力，來自需要更多時間照顧子女。育有2名小孩的陳太指，提前放暑假須全天候兼顧子女學業，又要準備每天3餐膳食，每月開支增加逾5,000港元，更坦言「無晒私人空間」。她又指，疫情下子女被迫留於家中，共處時間多了，彼此之間的摩擦及衝突亦隨之增加，例如就「打機戲」及「做功課」問題發生爭拗。

在疫情下，有不少學童指已經2、3個月沒有出門，兒童問卷調查發現，對於突如其來的假期，逾50%學童感到無奈，因為就算所謂放暑假，亦需繼續留家補課，無法見到朋友。有學童更指出，長時間進行網課，近視不斷加深。

團體認為，疫情持續的2年間，基層家庭基層家庭深受經濟影響，兒童在學習、身心發展上亦面對不少困難，建議政府可為基層兒童提供學習發展支援津貼，以支援兒童學習和身心發展所需。另外，冀當局訂立更清晰的恢復實體課指引，並及早諮詢學校和家長的意見，以作準備。