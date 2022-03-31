38%受訪工友因公司拒絕申請未享抗疫津貼　工會倡容許僱員自行申領

第6輪防疫抗疫基金向清潔工和保安員發放1萬港元津貼，由於政府選定個別工作場所才能申請。有工會稱接獲大量前線工友反映，未能受惠於津貼措施，而申請程序亦問題多多，遂於今日(31日)聯同各成員工會召開記者會，促請盡快擴大津貼涵蓋範圍，並簡化申請程序容許僱員自行申領。

港九勞工社團聯會(勞聯)於本月18日就清潔或保安工友有關抗疫津貼問題設立投訴平台，截至昨日(30日)共接獲1,564宗投訴個案，當中有1,367人從事保安、佔88%；從事環境衞生的工友則有197人、佔12%。

至於未能受惠抗疫津貼的原因，以「公司拒絕申請」佔最多，共596人、佔38%。其次為「工作地點不合資格」，有481人、佔31%；「公司與大廈沒共識」則佔17%，有265人。投訴人有19%於商業大廈工作、佔302人；其次是教育設施178人、佔11.4%；住宅及交通設施分別有136人及114人、分別佔8.6%及7.3%。

有在醫院任職外判清潔員的工友指出，因其職位名稱為「綜合服務員」，至今仍未知是否可獲津貼，而公司的態度消極、冷處理；另有津貼學校的外判清潔工表示，公司與校方互相推卸責任，均指應由對方向政府提出申請；亦有商場百貨公司的保安員表示，物業管理公司拒絕協助其公司的保安人員申請。

勞聯主席林振昇、秘書長周小松就此提出多項建議，包括應進一步擴大前線清潔及保安人員的抗疫津貼，並涵蓋至所有前線的清潔及保安人員；簡化申請程序，允許前線清潔和保安服務人員以個人名義提交申請。