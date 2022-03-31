童樂居啟9個月服務重整計劃　新院長張美玲已履新

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，先後有27名女職員被警方落案起訴，且已在裁判法院提堂。香港保護兒童會今(31日)指，會與非牟利幼兒教育機構議會及其夥伴合作，啟動為期9個月的服務重整計劃，全面徹底改善服務。該會的領導團隊亦已更新，院長張美玲已於本月16日履新。

香港保護兒童會指出，現時童樂居的前線幼兒工作員幾乎全為生力軍，均於近月才新加入。而今日亦有30位經驗豐富的專業同工及幼兒工作員，由14個會員機構借調到童樂居工作。

該會將引進新的服務模式，包括優化管理、增強培訓、增加資源和提高人手比例等。未來9個月，童樂居的管理架構、幼兒生活日程、教顧模式、前線人員的當值安排和不同專業的分工協作等各方面都會進行改革。

童樂居指，服務重整計劃以兒童為本、革新管理、專業培訓、關愛並重為其4大主軸。內容包括重新設計日常生活及學習流程、為院長和管理團隊度身訂造相關訓練課程與輔導、讓所有前線幼兒工作員接受院舍服務相關的培訓，及強化幼兒與照顧者的情感聯繫等。