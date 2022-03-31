政府轉讓亞博館所有權益　予機管局全資擁有

政府今日(31日)向機場管理局(機管局)轉讓亞洲國際博覽館(亞博館)的所有權益。機管局現全資擁有亞博館。亞博館現時有多個場館被改為新冠患者的社區隔離設施。

政府發言人表示，自亞博館成立以來，機管局一直是擁有人之一，並於2018年9月起接手管理亞博館。由機管局全資擁有和管理亞博館，可讓亞博館與航天城，以至整個機場城市發揮更大協同效應。按照政府提升及擴展香港舉辦大型活動基礎設施的整體策略，在有關轉讓後，機管局將投資擴建亞博館。擴建後的亞博館可提供10萬平方米的可租用會展面積，以及一個可容納超過2萬人的多用途室內場館，為大型國際會展、娛樂和體育活動提供場地。

發言人續指，展望未來，機管局透過全資擁有亞博館，可充分發揮其管理會展場地的經驗和機場城市發展的策略價值，有助在國家《十四五規劃綱要》的支持下鞏固和提升香港國際貿易中心的地位。而有關轉讓不會對亞博館的日常運作帶來實質改變，政府亦會繼續監察亞博館的運作和發展。