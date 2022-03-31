理大研究指剖腹產嬰腸道益生菌較順產嬰少　或影響免疫力

香港理工大學與一公司進行首項針對剖腹分娩嬰幼兒腸道微生物影響的相關研究，發現剖腹產嬰兒首2周的腸道內，幾乎不存在益生菌種「雙歧幹菌」，加上剖腹生子的母親因麻醉藥影響等，延遲了嬰兒吃母乳的時機，或影響嬰兒建立免疫力。有兒科醫生建議家長可讓孩子進食有益生菌及益生元組合的配方奶粉。

理大應用生物及化學科技學系博士邱家琪指，本港有38%的嬰兒是剖腹出生，比起其他東南亞國家及地區如內地、南韓及日本等比率為高。為了解剖腹產及順產出生的嬰兒，其腸道微生物情況，研究團隊在去年5月起收集初生嬰兒糞便樣本，收集到70個出生2周的嬰兒糞便樣本。

整個研究向每名嬰兒收集最多5次的樣本，包括出生首3天、首周、第二周、第四周及第十二周的樣本。邱指，團隊在樣本中抽取去氧核糖核酸（DNA），再用基本定量技術，以測量菌種數量，發現剖腹產嬰兒的腸道益生菌，比順產嬰兒少。

邱又指，有外國研究顯示，剖腹產嬰兒的腸道微生態到5歲才與順產的嬰兒相若。兒科專科醫生徐梓筠指，順產嬰兒腸道的「好菌」、有益雙歧幹菌佔近一半，而剖腹產嬰兒則較少。她解釋指，在這情況下，一旦剖腹產嬰兒的腸道微生態失衡，有可能導致免疫相關疾病，例如食物敏感及濕疹等。

徐指，雙歧幹菌在母親的產道及腸道而來，而母體最多的是短雙歧幹菌，達56%，剖腹產嬰兒沒有接觸；加上剖腹生子的母親有延遲餵母乳的情況，原因包括待等麻醉藥退卻，母親的社會文化及經濟狀況等影響。

她建議未能為孩子餵養母乳的家長，可為孩子餵食有益生菌及益生元的配方奶粉，而由於益生元是益生菌的食物，因此益生菌有足夠的食物，就可令益生菌生得更好，兩者相輔相成。

她又指，有研究發現，進食有益生元及益生菌配方奶粉的剖腹產嬰兒，對於嬰兒在首100天的免疫發展有幫助。不過她建議家長要慎選含有益生菌及益生元的配方奶粉，「留意劑量和種類。」