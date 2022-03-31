去年被呈報毒青人數飆44%　最常吸食大麻可卡因K仔

禁毒常務委員會備悉了藥物濫用資料中央檔案室2021年全年的統計數字以及相關的毒品統計數字。根據資料顯示，去年被呈報的整體及青少年吸毒人數均有上升趨勢，其中被呈報吸毒青少年大增44%。青少年被呈報吸食大麻的急增48%，吸食可卡因的更大升85%。而涉及毒品罪行被捕的青少年人數增加32%，主要涉及大麻。

檔案室的數字顯示，2021年被呈報的整體吸毒人數較2020年上升4%，由5,776人上升至6, 019人；去年的升幅主要受被呈報21歲以下青少年吸毒人數上升的帶動，有關人數由607人上升至873人，按年上升44%，佔整體被呈報吸毒人數15%。

毒品種類方面，海洛英、甲基安非他明（俗稱「冰毒」）和可卡因為去年首3類最常被吸食的毒品，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和氯胺酮（俗稱「K仔」）。首次被呈報的吸毒人數方面，去年的人數為1,979人，較前年的1,596人上升24%。

禁常會注意到有更多人被呈報吸食可卡因和大麻，尤其青少年，去年被呈報吸食可卡因和大麻的人數分別較前年上升47%和33%。同期21歲以下青少年被呈報吸食可卡因的人數上升85%，由209人升至387人；被呈報吸食大麻的則由326人升至483人，增48%。

根據執法部門的統計數字，去年全年涉及毒品罪行的被捕人數有4,634人，較前年的3,849人升20%。21歲以下青少年的被捕人數上升32%，由514人上升至678人，當中主要涉及大麻。

受疫情影響，呈報機構在相關期間接觸到的吸毒者人數可能有所減少，亦可能需要更多時間才呈報吸毒者資料予檔案室。

禁常會主席李國棟醫生表示，香港的吸毒和毒品情況雖然整體受控，數字比多年前大幅回落，但要時刻保持警惕，特別是近年有更多青少年被呈報吸毒。他亦關注疫情帶來的影響，指疫情為市民帶來不同程度的壓力，但提醒吸毒絕對不是處理壓力的正確方法。