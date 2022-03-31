抗疫疲勞市民瀕爆煲　城大調查：僅三成半受訪者堅持「清零」

自新冠肺炎疫情爆發以來，港府一直強調謹守「清零」策略，但實際做法卻漏洞百出，社會更逐漸出現抗疫疲勞。香港城市大學調查發現，只有34.9%港人支持「清零」，14%人則態度中立。負責調查的城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧表示，在第5波爆發期間，市民經歷初期的恐慌後容忍力開始下降，認為如何消除抗疫疲勞是政府下階段的重要任務。

城大人文社會科學院媒體與傳播系於去年11月，網上問卷調查1,501名20歲以上港人，發現約56%男性受訪者傾向「共存」政策，高於女性受訪者的47%；而女性支持「清零」政策比率則佔37%。相較其他年齡群組，約43%年50歲以上長受訪者傾向接受「清零」，而其他年齡群組則只有約30%成人贊成「清零」；30至39歲群組支持「共存」比率最高，佔約58%，20至49歲群組支持率亦佔約半，50歲以上群組則有約4成半贊同「共存」策略。

此外，擁有學士學位及以上群組超過半數人贊成「共存」策略，而學士程度以下群組持贊同態度的不足50%；家庭月收入達4萬港元以上群組，53%傾向支持「共存」策略，家庭月入低過2萬港元人士只有4成支持率。

若按家庭收入分析，月入少於2萬港元的受訪者對於共存支持度最低，只有39.3%支持，亦只有32.7%支持清零，餘下近30%則表示中立，月入4萬至6萬港元，及6萬港元以上則分別有54.4%及53.2%支持共存。

有份參與調查的城大媒體與傳播系副教授蔣莉指，隨着新冠疫情的演化，市民對防疫政策的態度也存在一個動態的變化過程，而近期香港社會對於共存及清零兩種防疫政策的意見出現較大分化，政府和醫療專家應充分認識市民的不同意見，對市民的需求和疑惑提供更有針對性的回應。