今增6646確診　包括7宗輸入病例　快測呈報佔3787宗

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(3月31日)在疫情記者會公布，過去一天新增6,646確診個案，其中有2,859宗為核酸檢測呈報，其餘的3,787宗屬快測呈報個案；另有7宗輸入個案。第5波疫情累計逾1,144,784人受感染，其中722,514宗為經核酸檢測確診，另外的422,270宗為快測呈報個案。

而在過去一日，全港再多119名患者離世，其中102人昨日於公立醫院離世，年齡最大105歲，當中1人已打3針；有53人來自院舍。

張竹君表示，針對7宗輸入個案，其中2宗涉機組人員，在昨日(30日)由德國抵港，另外5宗是旅客，涉及泰國、印尼等地。昨日無新增院舍出現爆發，而在現有爆疫院舍中，就增加約120宗院友確診個案。此外，由衞生署公共衞生化驗服務處分析的1,128宗確診個案中，沒人感染Delta變種，另有1,105宗染Omicron，有13宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

在新冠口服藥方面，截至昨日，公立醫院已為超過2.1萬名患者處方兩種口服藥。醫管局已盡可能為合適病人處方口服藥。而暫託中心近日亦已開始直接接受院舍轉介、有輕微病徵的長者。長者入住後將獲醫生評估，合適者可獲處方口服藥。公立醫院收到通知後會安排運送藥物，如早上收到指示，最快下午可以提供藥方予長者。