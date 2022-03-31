逾27萬長者未打疫苗　徐德義直言接種率未如理想

本港第5波疫情稍有回落，食物及衞生局副局長徐德義今日(31日)在疫情記者會上表示，第5波疫情仍存於非常水平，市民應保持警覺，以免反彈。他又強調，政府現時的策略仍是「3減1優先」，惟現時長者疫苗接種率未如理想，截至昨日(30日)仍有27萬名70歲以上人士未接種疫苗。

徐德義表示，第5波疫情逾7,000宗死亡個案中，當中8.4%是60至69歲、16%是70至79歲、71%是80歲或以上。他直言長者疫苗接種率未如理想，截至昨日有10.2萬名70歲至79歲長者仍未打針，佔此年齡層約18%；80歲或以上長者亦有42%人未有打針，即約17萬人。他又指，政府已通過不同途經，為長者提供疫苗接種服務；另又安排外展服務，為院舍長者接種，目標是爭取在4月底將第一針接種率提升至9成。

對於疫情走勢，徐指確診數字雖然比高峰時低了一截，但市民仍不可掉以輕心，因為任何時間疫情均有可以反彈，例如前幾波疫情如有超級傳播者，亦有可能反彈，故市民不要以為在此時可鬆懈、不要以為已可放鬆。有關外防輸入，徐指相關措施看得很緊，內外防均非常小心，而機組人員方面，一直有按疫情發展調節措施，下一步如何做會按疫情考慮，但大前提原則是不可令疫情變差。

至於當局昨晚修訂《預防及控制疾病條例》下的規例，他指當局早前已將違反檢測通告罰則提高，故需要合比例調節其他罰規。他又指，早前通告公布有誤故需要澄清，強調法例無變。徐又指，全港社區檢測中心未來兩周尚有9成預約名額；港府本周末起將向全港住戶派發防疫服務包，內附快測套裝，鼓勵市民在家中做快測。徐又呼籲市民繼續堅守社交距離措施，減少外出，不要在清明節假期或在本周末集中祭先人。