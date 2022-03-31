添119新冠患者病亡　第5波至今共7612名患者離世

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(31日)公布，再多119宗醫管局呈報死亡個案，加上早前錄得49宗非醫管局死亡個案，第5波截至目前共有7,612名死者，個案涉3,079女4,533男，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，病死率0.66%。

何表示，現時有10,466名染疫病人留醫，昨日(30日)呈報13名染疫病人危殆，33人嚴重，另有84名危殆病人於深切治療部留醫。截至零時零分，過去24小時有102名染疫病人離世，涉及58男44女，年齡介乎56至105歲。53人來自院舍；67人無打針；25人打一針、9人打兩針，1人已打三針。另外，由於數據滯後，3月23日至3月29日期間有17人離世，涉及13男4女，年齡介乎62至98歲。

她又交代3名較年輕死者的詳情，包括一名56歲男子，本身患癌，另56歲女及59歲男則同樣有有長期病患。

另外，她提到現時已打3針的死亡率0.03%，打2針的死亡率為0.13%，打1針為0.9%，沒打針為3.08%。數字上明顯反映對防死亡而言，有打針比無打針好。就算80歲或以上，有打針死亡率為9.59%，但無打針就變成16.3%，而打1針已跌至6.6%，兩針是3.36%，3針是0.91%。