2月零售業銷售按年下跌14.6%　超市藥物等銷售卻不跌反升

第5波新冠肺炎疫情漸嚴峻，加上嚴緊防疫措施，上月零售銷售數字終大受影響，政府統計處今日(3月31日)公布，2月的零售業銷貨額價值臨時估計為252億港元，較去年同月下跌14.6%，1月的總銷貨價值的修訂估計按年同月上升4.0%。今年首2個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌4.9%。

扣除期間價格變動後，2022年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2021年同月下跌17.6%。2022年1月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2021年同月上升1.5%。與2021年同期比較，2022年首2個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.6%。

政府統計處指，零售業於每年首2月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，節日前錄得的消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在2月初，但上年則在2月中，因此今年首2個月合計的銷貨價值與去年同期比較，跌幅率最大為汽車及汽車零件，下跌23.1%；其次為下跌21.5%的鞋類、有關製品及其他衣物配件，眼鏡店、服裝、書報、文具及禮品、珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌比率約13.1%至15.6%不等。

但個別貨品的銷貨價格卻不跌反升，今年首2個月的超級市場貨品的銷貨價值按年上升8.2%，藥物及化妝品則上升5.0%，燃料亦上升0.6%，另外，其他未分類消費品的銷貨價值上升5.7%。

疫情市民被困在家，網上銷售大幅改善，上月的網上銷售佔零售業總銷貨價值的10.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為27億港元，較2021年同月上升50.0%。

政府發言人表示，由於本地疫情急劇惡化及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在2月按年大幅下跌。將今年首2個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值繼2021年連續4個季度錄得按年升幅後，轉為按年下跌4.9%。

展望未來，發言人指出雖然近期本地疫情有緩和迹象，但零售業在短期內仍將繼續面對顯著壓力。政府已推出多項紓困措施，為日後疫情減退後經濟能迅速復甦鋪路，即將在4月發放的新一輪電子消費券亦應會對零售業提供一定支持。