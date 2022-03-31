活化翠屏河1月沉降超標　渠務署放寬指標　承建商今復工

「活化翠屏河」項目早於今年1月，因觀塘偉發道近偉業街一帶的地基工程沉降超出預設指標而停工。渠務署今日(3月31日)公布，項目已獲准復工，並會繼續密切監察有關情況，預計工程能如常於2024年竣工。署方又指，會將相關道路的預設暫時停工監測指標調整為60毫米。

渠務署稱，已於昨日(30日)接納承建商復工要求，相關地基工程已於今日復工。渠務署在批准有關復工時，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，包括嚴格遵循優化的加固工程及施工工序進行地基工程等，以加強地盤監督及工程安全。

該署已徵詢部門意見，並依實際地盤環境和相關數據估算，附近道路的累積沉降幅度達到60毫米時，道路的結構安全亦不會受到影響，故將相關道路的預設暫時停工監測指標調整為60毫米。

早於今年1月12日，觀塘偉發道近偉業街一帶在進行「活化翠屏河」項目的地基工程期間，因附近護欄上的一個監測點的沉降記錄達到28毫米，超逾預設停工指標的25毫米，承建商當日開始停止工程。渠務署指，其後已聯同相關部門派員，視察附近道路及周邊設施並確認其結構安全。

負責項目的承建商事後向渠務署提交事件報告，並建議採取適當的緩解措施，包括增加監測點和監測頻率，利用灌漿工程加固地質，以減低有關工程復工後對附近道路及周邊設施的影響。承建商同時已增加監測點，並正進行地質加固工程，並提出復工要求。

渠務署說，已再次視察並確認現時附近道路及周邊設施結構安全，同時確認復工安排不會影響公眾安全，以及承建商有嚴謹的監測措施，繼續確保復工後附近道路及周邊設施結構安全及運作正常。