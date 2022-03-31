大埔圍頭村疑有「女村霸」出沒　放雜物向司機索過路錢

大埔圍頭村疑有「村霸」出沒，阻塞行車通道。讀者向東網求助指，有人自稱為行車通道的持份者，故長期利用雜物、石頭、盆栽及彩帶等物件放於車輛必經位置，稍有碰撞，便向司機索賠。近期更變本加厲，以身阻擋大型車輛進出，垃圾車、泥頭車不得進出，每次均需報警，擾攘4至5小時才放行，令許多村民日常生活大受影響。

據了解，涉事的「村霸」為一名中年女子，已退休，本身亦為大埔圍頭村的村民。由於車輛出入必須經過其寓所，有人自稱是行車通道的持份者，遂對此甚感不滿，於數年前開始便經常以各種各樣離奇荒誕形式去阻擋車輛進出，如擺放大量磚頭、石頭及花草盆栽及彩帶等物件放於寓所外圍，縮窄行車通道。更甚是，該名女士其後更化身為「人肉監察」，長駐於外圍，只要一有車經過，便向司機索取「過路錢」，令司機不勝其煩。

女讀者劉小姐指3年前遷入村內，不時目睹司機、村民與「女村霸」因行車出入，起了無數次糾紛。她憶及今年農曆新年前夕，女村霸「曾唔准垃圾車入，搞到圍頭村衞生好差，啲垃圾堆到出路口」，每次均驚動警察及政府部門才能暫時平息。劉小姐不憤指「每次問人拎幾百」，「司機唔願意就發瘋同人嘈」，更表示每個月起碼有四、五次同類事件，令村民深受困擾。

記者其後亦發現不少村民將「女村霸」惡行公諸於網上社交平台，並留言指責，「其實就喺想要錢」、「唔肯畀錢，叫警察搞咗4個鐘，勁煩」、「佢封住條路，小巴上唔到，我地全車人被迫喺山腳落車」及「專恰外來車」等。