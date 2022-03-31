多間公院年度計劃因疫情延期　靈實醫院40張病床延至今季啟用

醫管局大會於今(31日)舉行會議。因應疫情嚴峻，是次會議以視像會議形式進行。

醫管局大會於今(31日)舉行會議。因應疫情嚴峻，是次會議以視像會議形式進行。醫管局大會會議的議程包括醫院管理局2022-23年度工作計劃，及推行策略重點項目的進度報告。不過，局方向公眾及傳媒開放的環節，開放約15分鐘便告結束。

醫管局行政總裁高拔陞表示，今個年度工作計劃的項目部分出現延誤，其中不少項目受疫情影響，包括被列為新冠病人定點醫院的靈實醫院，該院40張病床需延至今季投入服務。另一間定點醫院伊利沙伯醫院，增設1張深切治療部病床及2張加護病床，分別由於資深護士嚴重短缺及物資等問題，同樣需延至今季投入服務。

他又指，有多間醫院的擴建工程因疫情影響而延期，原定在將軍澳醫院增加的25張病床，截至去年10月僅增加5張，其餘預計於今年第一季完成；屯門醫院手術室擴建工程因人手短缺、物料運輸緩慢及法定審批程序需時較預期長而延誤，計劃延至下年第一季實行。

其餘延期項目包括，仁濟醫院原定去年第四季增設的4張心臟加護病床，延至今年第一季完成。兒童醫院計劃增加6個手術節數，但計劃亦需延遲。

局方表示，面對社區裏及醫管局轄下與日俱增的確診個案，年度工作計劃難免受到影響。醫管局會繼續密切留意事態發展並相應作出適當的服務調整。並將於下一次大會日期2022年6月23日的報告中進一步提供有關策略重點項目的推展情況。