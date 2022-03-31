兒童感染Omicron死亡率為流感7倍　治療方案有限

由2月5日至28日，共有4名兒童因染疫而離世。

本港今日(31日)繼續錄得半萬宗確診個案。港大醫學院分析由2月5日至28日1,147宗11歲或以下、染疫入院的病童個案，發現4名兒童染疫後離世。結果顯示上述年齡層感染新冠病毒變異株Omicron的病死率為0.35%，為相同年齡層流感病死率0.05%的7倍。研究團隊成員之一、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，目前兒童可用治療方案有限，期望研究有助讓多國學者研發其他治療方法。

根據研究，4名因染疫而離世的兒童分別為11個月大、3歲、4歲及9歲，全部均沒有接種疫苗，當中3人過往健康狀況良好，9歲兒童患為長期病患，患有肌肉萎縮症（Duchenne muscular dystrophy)。其中2名兒童因病毒影響神經系統，出現腦炎及腦水腫問題而逝世。團隊又指出，本港第五波疫情主要涉及Omicron變種病毒的BA.2亞型，結果顯示11歲或以下兒童感染BA.2可引發嚴重住院情況，當中約15%出現神經系統併發症，逾6%出現呼吸系統併發症，21人要在兒童深切治療部留醫。團隊認為，5歲以下幼童過去兩年未有暴露於其他季節性流感病毒，或未曾接種疫苗，均增加出現嚴重併發症的機率。目前有關研究於《刺針》預印，未獲同儕評審。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華說，新冠病毒變異株Omicron對患有長期病患的孩童尤其影響，認爲家長應帶他們注射疫苗。他又指，自第5波疫情，不少醫生觀察到確診孩童患有發熱性驚厥的比率較高，比一般季節性流感更高。他強調，兒童可用治療方案有限，加上新引入的輝瑞口服藥不能用於12歲以下患者，故英美多國等亦正審視有關研究，盼能引起關注。

他同時補充，團隊正因應其他評審者意見，修訂統計方面的數字，最終計算會有所調整，預料數日內會再次提交文章。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今於記者會回應，為保護兒童，婦產科醫生早前已表示孕婦接種疫苗是安全，且有效預防早產情況。有報告亦顯示，剛出生嬰兒首6個月感染率降低，相信與母親抗體有聯繫，亦減少成人傳染嬰兒的風險。

何續指，治療兒童個案中，除了口服藥，病情嚴重時亦曾處方類固醇等藥物，但她強調預防勝於治療，目前有疫苗適合3歲以上兒童接種。過往兒童個案中，留意到有個案上呼吸道出現嘶吼症，另有個案更見病毒特別對腦神經有所襲擊，籲家長盡快帶小朋友打針。