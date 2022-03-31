25廈納入強檢名單　分布葵涌觀塘筲箕灣等多區

因應多宗新冠肺炎確診個案，再有25個指明地方被納入強檢名單！政府今日(3月31日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該些地方的人士，須於明日至後日(4月1日至4月2日)期間進行病毒檢測。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求。換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他陽性個案沒有分別。

涉事的地點如下：

1.青衣長亨邨亨麗樓

2.觀塘順天邨天韻樓

3.將軍澳健明邨明域樓

4.葵涌石蔭邨仁石樓

5.將軍澳怡明邨怡茵樓

6.天水圍天澤邨澤潤樓

7.秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓

8.天水圍天耀邨耀民樓

9.大埔太和邨福和樓

10.長沙灣元州邨元智樓

11.上水清河邨清澤樓

12.屯門山景邨景業樓

13.沙田博康邨博文樓

14.大圍豐盛苑富盛閣

15.馬鞍山利安邨利豐樓

16.沙田沙角邨金鶯樓

17.馬鞍山欣安邨欣喜樓

18.筲箕灣耀東邨耀樂樓

19.屯門良景邨良賢樓

20.粉嶺華明邨添明樓

21.葵涌葵芳邨葵泰樓

22.荃灣石圍角邨石菊樓

23.何文田何文田邨逸文樓

24.長沙灣蘇屋邨百合樓

25.黃大仙樂富邨樂東樓