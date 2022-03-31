陸路口岸昨進行1677次快速核酸檢測　2跨境貨車司機驗出新冠

第5波新冠肺炎疫情持續，為減低疫情外溢的風險，本港各陸路口岸由3月20日起開始陸續安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(31日)表示，昨日(30日)共進行了1,677次快速核酸檢測，當中發現2宗初步確診個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日經水路運輸跨境物資約4,200個標箱，約31,900噸貨物，其中生鮮食品類約20個標箱(約190噸)，非生鮮類約4,180個標箱(約31,710噸)。

深圳市3個港口自上月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約85,420個標箱，約633,000噸貨物，其中生鮮食品類約1,050個標箱(9,430噸)，非生鮮類約84,370個標箱(623,570噸)。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日有12個標箱共41噸物資運抵香港。自本月2日開通以來，截至昨日共運載1,350多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

此外，為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，運房局已在元朗新田錦壆路用地測試了貨物接駁的安排，過程順利。目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。