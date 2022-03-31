補習老師非禮女生罪成　官指事主反應異常判上訴得直

已婚補習老師在一所學院宿舍替17歲女學生補習期間，向她送贈唇膏型震盪器，後又涉嫌於宿舍活動室內攬女生腰及摸臀非禮。該老師事後被裁定非禮罪成，判監4個月。他不服定罪向高院提上訴，原訟庭法官張慧玲今（31日）頒判詞，裁定上訴得直撤銷定罪。法官指案發後上訴人曾向事主發訊息，提醒她要「搽潤唇膏」，她則以大笑到喊的表情符號回應，之後卻自行刪除訊息。法官認為事主的反應與曾發生非禮事件不符，令人懷疑其證供可靠性，因此最終裁定該老師上訴得直。

據控方案情，本案於2019年12月4日晚上發生。本案上訴人余劍龍與當時17歲的女事主X於一所學院宿舍的電腦室替X補習中文時，上訴人把一個唇膏型女性自慰用震盪器送給X，又問她是否懂得使用。上訴人早前曾用塔羅牌替X占卜，指她須探索新事物及了解自己身體。上訴人後更稱可在角落與X發生性行為，但被X拒絕。補習完畢後，余稱要找其他學生，X帶他到宿舍的活動室尋找，結果上訴人在活動室攬X的腰及觸碰臀部約10秒。經X掙扎後上訴人終鬆手，X於翌日把事件告之老師。

上訴人自辯時則否認曾要求與X性交，贈送震盪器亦只是與X開玩笑的禮物。他稱在活動室時只曾替X占卜，其後X邀請他參觀其房間，但遭他拒絕。上訴人又指X指控他非禮，是因對他送震盪器及拒絕入她房間而懷恨在心。

法官今天在判詞表示，原審時辯方曾向X問及，案發後上訴人與她的WhatsApp短訊內容。上訴人當時曾問X「今晚有時間記得搽潤唇膏」，X以3個大笑到喊的表情符號回應，但X其後把回覆刪除。法官指X當時解釋因「不想回憶整件事」而刪訊息，但原審裁判官裁決時卻指X是不小心刪除訊息 ，可見原審裁判官在分析證供時出錯。法官又指X稱遭上訴人非禮而非常不開心，審訊時她無法解釋，為何在上訴人提醒她搽潤唇膏時，會用大笑到喊的符號回應。法官指因X的反應確與她聲稱發生的事件不符，令人質疑其證供可靠性，認為控方未能毫無合理疑點下證明她所言屬實，故裁定上訴人得直。

案件編號：HCMA 423/2021