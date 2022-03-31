政Whats噏：疫下留家網課　容海恩大女「早熟」唔想媽媽陪？

容海恩有時會帶大女去做義工，等佢接觸多啲唔同嘅人。

全港學校今年「提早暑假」，仔女在家時間多咗，家長嘅私人時間難免縮水。議員容海恩(Eunice)嘅兩位千金目前就讀學前班，實體課堂已經停咗，儘管無央求要出街，不過大女似乎好「早熟」，上網課時竟要求媽媽行開喎。

Eunice話自從舊年2月開始，兩個囡囡到依家基本上都係上網課，大約得4至5個月係實體上堂。雖則話小朋友上網課最好都係有家長陪同，但Eunice發現3歲嘅大女竟然好「早熟」，上英文堂嗰陣，竟主動叫媽媽行開下。佢話大女無解釋原因，但估計可能想同老師講啲比較深入嘅事情，始終媽媽喺隔離會有壓力，唔係幾好意思咁囉。

佢又話兩個囡囡年紀尚小，差唔多一出世就面對疫情，以致習慣留喺屋企，所以都無成日要求出街，而Eunice都會教兩個囡囡，父母要工作、開緊會，而佢哋都會好識做，唔會打擾爸爸媽媽。

雖然兩位囡囡無特別要求出街，不過Eunice尋日趁住同大女外出打針，順便搵埋佢做小助手，一齊去老人院派抗疫物資。佢話大女之前都試過幫手喺街站派傳單，都幾享受過程㗎，Eunice話藉住義工服務，增加小朋友同人接觸嘅機會，性格都會熱情啲。