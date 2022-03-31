傳港府加強疫苗通行證執法　向有關部門派發專屬告票

港府自上月24日起實施「疫苗通行證」，要求市民進入指定處所前，需接種新冠疫苗，而執法部門亦於近日作出多次巡查及發出告票。不過，今日(3月31日)有網上流傳消息指，當局已向執行部門發出疫苗通行證的專屬告票，相信其目的是就「疫苗通行證」加強執法。

網傳消息指，今日已有疫苗通行證的專屬告票送至執法部門，提供予前線人員使用。而政府亦已印製好相關告票並派發予執法部門，會由部門自行決定何時採用及執法。但目前未有有關部門證實消息。

不過，政府更在昨晚修訂《預防及控制疾病條例》下的規例，「不遵從強制檢測指示和強制檢測公告者最高可被判處第4級罰款，即2.5萬港元及監禁6個月，而不遵從限制與檢測宣告下的檢測規定者則最高可被判處第5級罰款，即5萬港元及監禁6個月。

對於當局加強對違反檢疫、檢測人士的罰則，食物及衞生局副局長徐德義醫今日在疫情記者會上回應，當局早前已將違反檢測通告罰則提高，故需要合比例調節其他罰規。他又指，早前通告公布有誤故需要澄清，強調法例無變。