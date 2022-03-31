荃灣後巷垃圾山　紙皮夾雜發泡膠　群鼠開餐人來閃

新冠肺炎疫情陰霾未去，港府「無為」而治下，鼠患亦老是常出現。東網近日接獲讀者爆料，指荃灣德士古道43號後巷鼠患很嚴重，懷疑每晚10時左右，都有人在菜檔附近遺下「一大包」廚余等垃圾，更稱結果引來過百隻老鼠、有大有細就地開餐。東網記者到場視察未有發現鼠蹤，但可見現場污漬、垃圾「一地都係」，環境相當惡劣。

從該讀者提供的照片可見，上述後巷亦出現堆積如山的發泡膠及紙皮箱，僅有店舖出口位置未被堵塞，影片亦拍攝到有多隻老鼠於垃圾堆「搵食」，期間似發現有人走近，先後約7隻從垃圾堆中探頭而出，部分更迅速逃去。

食物環境衞生署回覆表示，過去3個月僅接獲1宗有關查詢所指地點的鼠患問題投訴，並已即時派員跟進，而接獲轉介後已安排承辦商清洗及清理荃灣有關街道，並派員巡查及進行鼠患調查，期間並未發現鼠迹，現時該處衞生情況大致良好。署方亦已指示防治蟲鼠承辦商在該街道一帶的公眾地方放置毒鼠餌，並繼續在附近的公眾地方加強防控鼠患工作。

此外，食環署已安排街道潔淨服務承辦商在有需要時增加清理垃圾的次數及加強街道潔淨服務。至於垃圾方面，署方亦已安排執法人員在相關地點向違例人士採取執法行動。過去1年，該署在上址一帶向亂拋垃圾的違例人士共發出46張定額罰款通知書。

另外，有居於美孚的網民於社交平台發貼，稱有鄰居喜收集垃圾，常惹「米奇」幫襯，控訴嚴重影響鄰里日常生活，貼文亦附有影片，可見有多隻老鼠於窗外花槽來去自如，更有老鼠在窗台踱步，惟該網民向管理處及政府投訴後，情況卻依舊。