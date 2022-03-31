「綠綠賞」回收積分計劃續暫停　環保署考慮4.21恢復

新冠肺炎疫情未受控，為減少回收時的接觸，環保署暫停於轄下「綠在區區」等的社區回收設施的「綠綠賞」積分計劃，原定至今日(3月31日)結束，但該署最新指出，會考慮於4月21日政府分階段放寬部分社交距離措施時，同時恢復積分計劃，變相市民若打算儲回收物，積分換到禮物，需要多等至少半個月了。

現時環境保護署於各區共設立逾40間「綠在區區」的社區回收設施，設施於疫情間除了因有員工確診外，普遍未有停運。但署方於本月4日暫停「綠綠賞」積分計劃，市民無法於送交回收物時儲分及兌換禮品，原定暫停至今日，以減少市民在進行資源回收時的社交接觸。

環保署指出，政府宣布如疫情繼續呈下降趨勢，會由下月21日起分階段放寬部分社交距離措施，該署亦會考慮同時恢復綠綠賞積分計劃。

有回收設施營運團體早前表示，積分計劃暫停令部分人缺乏誘因參與回收，指不少人為禮物而參與，現時參與回收人流及回收量均下跌，擔心回收量無法達到營運合約訂定的水準，會被扣減營運費。