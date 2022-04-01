土地工務運輸局更名土地工務局　另成立公共建設局

澳門政府宣布，土地工務運輸局已於今日(4月1日)起更名為土地工務局，地點位於馬交石炮台馬路33號大樓地面層。另外，同日成立公共建設局，將在原建設發展辦公室的基礎上，增加土地工務運輸局公共建築廳及基礎建設廳的職責及權限。

根據《土地工務局的組織及運作》行政法規的規定，土地工務局負責研究和制定城市規劃、管理土地使用、批准及監察私人工程、審議除公共建設局及市政署外，各公共部門遞交的建築或擴建計劃，以及監察機電設施等。

土地工務局由1名局長及2名副局長領導，原有的7廳11處調整為6廳7處。保留原城市規劃廳、土地管理廳、城市建設廳、法律廳、行政廳(原行政暨財政廳)及相關行政和技術附屬單位，新增“機電設施廳”，負責審議土木工程範疇內電力及機械的專業計劃，以及監察升降設備及大型遊樂設施。人員編制將由現時的300名減少至240名。

公共建設局由1名局長及2名副局長領導，下設3廳10處，包括公共建築廳、基礎建設廳、研究設計廳及相關行政和技術附屬單位。人員編制為174人，工作人員由原建設發展辦公室及原土地工務運輸局公共建築廳及基礎建設廳轉入。