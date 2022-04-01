東方日報A1：林鄭自我安慰　全民強檢甩底　派快測包頂替

港府剛暫緩一度信誓旦旦推出的「全民強檢」計劃後，特首林鄭月娥面目無光，昨又宣布被質疑屬「全民快測」的構思，令人懷疑是自我安慰，「冇咗個橙，執番個桔」！當局指，正研究利用明日起派發的「防疫服務包」內的快速測試套裝，了解港人染疫情況，稍後會公布計劃。醫療界人士及關注團體對全民快測計劃疑慮重重，批評執行難且欠缺效益，更難以杜絕市民瞞報、虛報，既加重防疫人員工作、又成效低，擔心在後續資源脫節的情況下，即使加快發現傳播鏈也無法截斷，變相浪費資源。

林鄭月娥昨日在例行記者會上宣布，本港疫情雖有下降趨勢，但現時每日確診仍高企，並非「全民強檢」的最佳時間，反而當局正研究，如何在短時間內，利用稍後派發的快測套裝，掌握全港市民的感染情況，措施稍後會公布。食物及衞生局副局長徐德義下午在疫情記者會又補充，快測套裝易用，能及早發現確診個案，市民亦掌握了快測的做法。

當局將推大規模快測計劃，引起各界關注，病人政策連線主席林志釉表示，現時快測呈報依賴市民自願及網上平台，但現已有不少確診者不願呈報，亦不能排除有市民會虛報，令到最終數字的誤差值偏高；而且若全民快測非在一日內完成的話，亦可能影響結果，故對準繩度有保留。

林又指，不少老人家、殘疾人士、無自理能力等人士，可能對呈報亦有心無力，就算政府在社區設置中心協助做快測，亦可能會出現混亂，甚至令病毒傳播。至於現有法例並沒針對快測作偽的懲處，林認為，未來即使政府加入如違反強檢令般同樣嚴苛的刑罰，對虛報的可執法性亦成疑，一來計劃涉及全港市民，當局調查能力未必能覆蓋，而且搜證上也有困難，不乏逃避法網途徑。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，不論政府的目標是為了掌握市民感染狀況，抑或疫情走勢，現階段均有不同更好的方法，全民快測的效用值得商榷。

梁指，快測始終會受限於市民有機會瞞報、檢測方法不當等問題影響，反而污水檢測是一個更客觀的指標，去了解感染市民的分布、趨勢等；而要若了解總感染人數，亦可透過於各年齡層隨機抽樣檢測血清抗體，就可得到更準確的推估數字。

事實上，政府派發「防疫服務包」本已有漏洞，如言明不會派發予居住在服務式住宅、酒店的人士，屆時怎樣要求這些住客檢測及呈報已是一大問題；同時，怎樣要求大量市民在指定的時間檢測及呈報、計劃有何誘因、有否後續支援安排等，都是魔鬼在細節中。

梁子超更稱，單次大規模的全民快測，不能得知疫情走勢，只能加快找出更多確診者；但本港隔離檢疫安排有不少問題，設施及人手未必能應付經全民快測找出的大量確診者，而且單靠全民快測不能截斷傳播鏈，須後續跟進追蹤，但若無法跟進，結果就是白白浪費快測資源及工夫。他認為，當局應該善用快測的方法，配合表列處所重開及放寬限制時，如僱主可要求員工上班前，提供快測結果無病毒證明，減低傳播風險。

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