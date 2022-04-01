你要知：雪櫃保存食物有學問　方法不當或損健康

平日吃不完的食物，不論哪些類型，不少人都認為只要放入雪櫃，低溫環境就能保持食物質素。不過原來有些食物放入雪櫃，保存方法不當的話，一樣會影響質素或口感，就由認可營養師陳筠霖解釋箇中原因。

罐頭食物如果未能一次吃完，最好將剩餘的食物放入其他器皿，再放入雪櫃保存，「我們開罐頭的時候，可能令鐵暴露空氣當中會生銹，直接將開了的罐頭放入雪櫃，有機會污染當中的食物。」陳建議開了罐頭之後，將剩餘的食物放入其他器皿，例如玻璃盒或者塑膠密實袋，再放入雪櫃保存會好一點。

至於吃剩的飯菜，如果沒有妥善處理放入雪櫃，更容易孳生細菌。陳解釋，「因為有時吃剩的餸菜，經過口水接觸，容易孳生細菌。」如果想帶飯的話，陳建議預先將要帶飯的分量留起，或者使用公筷夾餸，飯餸如果吃不完亦要盡快放入雪櫃。另外水果亦容易孳生細菌，「因為水果切開後，已經暴露在空氣當中，加上雪櫃內亦有水氣，當中的空氣、水氣，加上水果本身含有很多糖分，這三個元素都有助細菌孳生。」陳建議大家應該吃多少切多少，剩餘的水果要放進一個密實袋或者密實盒，盡快一兩日內吃完，就可以保持到水果的質素。

麵包放入雪櫃，則容易被抽乾水分影響口感。陳指，麵包本身沒有太多水分，當放入雪櫃後，當中的水分更會慢慢被抽乾，麵包就會變得乾身，「所以要放入雪櫃的話，盡量放入一個密實袋，或者保鮮紙包實再放入密實盒，減少水分被抽乾，保持麵包口感。」

咖啡豆及蜜糖能否放入雪櫃？陳表示將咖啡豆放入雪櫃，分分鐘令香味消散，放急凍格比較穩妥，「咖啡豆如果放入雪櫃，有些水氣會出現，水氣會令咖啡豆香味慢慢流失。咖啡豆亦最怕有氧氣，所以如果要放入雪櫃，可以放入一個密實盒，甚至有人建議放入急凍格，因為急凍格令水分凝結，未必有太多水分產生，會令咖啡豆的質素保持更好。」至於蜜糖方面，陳指出，「蜜糖本身是很高糖分的食物，當中的葡萄糖在低溫環境下容易結晶，變成一粒粒糖粒。而蜜糖本身高糖少水分，所以放在室溫中亦不容易變質，只需密封保存，確保不沾染水分就可以保持蜜糖的口感和質素。」