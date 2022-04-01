中老年男士易有小便滴瀝　中醫師建議可從日常生活入手

隨年齡增長，男士們容易出現排尿問題，例如小便頻繁、尿流變細、尿後餘瀝不盡，甚至小便滴瀝。有註冊中醫師指，小便滴瀝是由於各種原因而引起的炎症、結石及膀胱容量減少等所導致。除了服藥，醫師建議熱敷毛巾、按摩小腹、揉按穴道，及避免進食辛辣及油膩食物等，亦可紓緩症狀。

男性隨年齡增長，容易出現良性前列腺增生，壓迫尿道及膀胱，故小便滴瀝於中老年人尤為常見。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李嘉俊指，小便滴瀝在中醫歸屬「癃閉」範疇，此病可由於濕熱之邪入侵、飲食失調、情志不暢、勞倦過度、年老久病及尿路阻塞，影響負責水液運化的肺、脾、肝、腎等臟腑出現功能失調，水液不能正常運化所致。

癃閉常見證型包括膀胱濕熱、肺熱壅盛、肝鬱氣滯、尿道阻塞、脾氣不升及腎陽衰憊。李指，小便滴瀝，以水道不通為主要原因，因此治療原則以通利水道為主，但通利水道並非單單選用通利的藥物即可，而是針對不通的原因進行治療；若因水道壅實者而致者，即以瀉實為主，如因負責水道運化因虛弱而致水液不運者則以補虛為要，從而恢復小便通利。

除內服中藥外，中醫師亦會配合不同外治法治療。如針刺穴位疏通局部氣血以恢復小便暢通；用食鹽炒熱，布包熱敷腹部；若是肺氣不通所致，則可使用消毒棉簽，於鼻中取嚏或喉中探吐以開肺氣，通下氣。

李建議，在日常生活當中，患者可以用熱毛巾或熱水袋熱敷小腹或會陰部；輕摩小腹，並可同時揉按關元、中極等穴。飲食上避免進食辛辣、油膩食物，並保持心情舒暢，以免情緒過度緊張；積極鍛練身體，多作運動。

由於癃閉一病可由尿頻逐漸發展所致，故建議患者若出現相關症狀時儘早求醫。食療方面，李建議腎陽衰弱者可飲用菟絲枸杞茶，材料為菟絲子6克、枸杞子9克，將所有材料洗淨，菟絲子置於茶包內；將茶包及枸杞子放入保溫杯中，加入沸水，焗泡15分鐘後即可飲用，可達補腎壯陽、益精明目功效。