菇類食物助降膽固醇及穩血壓　營養師指痛風患者注意進食份量

多進食蔬菜可維持身體健康，不喜歡綠葉蔬菜的人士，可多吃菇類。有註冊營養師指，菇類有助降低膽固醇及穩定血壓，不過痛風症患者要注意進食菇的種類及份量，若一般以日常配菜食用，仍可作日常均衡飲食的選擇。

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳星輝指，不喜歡綠葉蔬菜草腥味或其口感的人士，可能因此少吃蔬菜，他建議這類人士增加進食菇類的次數和份量，以增加攝取蔬菜。

陳指，菇類食物有助降低膽固醇，因菇類食物的膳食纖維含有β-萄聚醣，而β-萄聚醣是水溶性纖維的一種。有文獻指出，膳食中的水溶性纖維有助減少血清總膽固醇和低密度脂蛋白（俗稱「壞膽固醇」）水平。2016年，加拿大心血管協會建議，每日攝取不少於10克水溶性纖維作高膽固醇的飲食治療。

菇類含有鉀質，可穩定血壓，例如每100克白蘑菇、杏鮑菇含有318至420毫克鉀質，約提供每天成人所需的15%至20%，鉀質有助平衡體內鈉質水平，預防高血壓，是高血壓飲食治療的重要元素之一。

不過，痛風患者吃菇類食物要多加注意。他指，由於痛風患者體內的普林代謝失衡，當患者攝取過量普林，有機會增加血液中的尿酸濃度，導致尿酸鹽積聚於關節上而引發紅腫及痛楚。

秀珍菇和乾冬菇皆含有較多的普林，痛風患者大量進食有機會增加關節疼痛的風險。不過，一般以菇類食物作日常配菜進食，仍可作為痛風患者日常均衡飲食的一部分。

他又指，市面上的菇類有很多種，較常見的有冬菇、蘑菇、秀珍菇和金菇等。它們普遍低熱量、低脂肪及蘊含膳食纖維。例如每100克鮮冬菇含34千卡熱量、0.9克總脂肪和2.5克膳食纖維。

不同菇菌的營養各有長短，如相同重量的冬菇的纖維是白蘑菇的2.5倍，兩者的鉀質含量差不多。此外，秀珍菇的鉀質含量比較突出，而草菇的硒在常見的菇類當中則較出眾。