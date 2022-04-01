專家指染疫兒童現急性腦炎機會大　憂月底復課爆群組感染

第5波新冠肺炎疫情出現不少兒童染疫甚至死亡個案，港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華，今早(4月1日)在電台節目表示，兒童感染Omicron變種病毒分支BA.2病毒株，死亡率為流感約7倍，引發的病徵及併發症，較感染其他新冠病毒株嚴重，並擔心本月底學校復課後會出現群組感染。

他指出，留意到染疫病童會出現神經系統問題，包括急性腦炎及俗稱「發燒抽筋」的發熱性驚厥的情況，高於流感2倍，懷疑Omicron變種病毒，特別是BA.2分支，會攻擊病人的神經末梢及中樞神經。

關又稱，Omicron BA.2病毒株亦會導致幼童出現上呼吸道感染，導致氣管收窄或「獅吼症」，情況不容忽視，因幼童呼吸道直徑較窄，若出現腫脹，較容易導致呼吸困難。他指現時只有約6成3至11歲兒童接種最少1劑疫苗，擔心學校復課後出現群組感染，加上現時未能向兒童處方新冠口服藥，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。