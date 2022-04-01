英美批港人權利自由受損　港府斥指控荒謬

美國及英國分別在周四（3月31日）發表《2022年香港政策法報告》及《香港半年報告：2021年7月至12月》，指香港人的權利和自由持續受損，多個民間組織受打壓，反對派被壓制，違反《中英聯合聲明》。香港政府周五（4月1日）指摘報告內容不實，指控荒謬，外國不應拿香港事務干涉中國內政；中國駐英國大使館對英方報告表達強烈不滿。

美國國務院的《2022年香港政策法報告》指，內地中央政府在過去一年採取新行動直接威脅美國在港利益，而且不符《基本法》及中國履行《中英聯合聲明》對給予香港高度自治的承諾。內地消除香港民主派在特區管治的有意義角色，並修改香港選舉制度，禁止不獲北京認同的政治團體參選，妨礙香港選民揀選心儀代表。

報告續指，內地及港府透過搜查、拘捕、起訴、凍結資產等手段針對組織、傳媒、工會，港府則在內地支持下繼續以《港區國安法》損害港人權利和自由，又對司法機構施加前所未有的壓力並扼殺學術、文化與新聞自由，令香港與內地城市的差距縮小，最終導致香港人才流失，損害香港聲譽並削弱競爭力，影響香港作為自由全球金融中心地位。

英國外交部撰寫的《香港半年報告：2021年7月至12月》形容香港公民社會顯著縮窄，港府對主要非政府組織及工會採取法律行動，壓制反對派，新聞自由亦受壓，幾乎不存在獨立媒體。報告指許多民主派政客在囚而無法參加去年12月的立法會選舉，其他人則不獲參選資格或選擇不參與，90個議席中只有20個是由公眾選出。香港的情況持續引起國際社會關注，英方視內地在評估時段內持續沒有遵守《中英聯合聲明》。

中國駐英國大使館周五批評英國的報告歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方強烈不滿和堅決反對，敦促英方停止干涉香港事務和中國內政。中方制定並實施《港區國安法》、完善香港選舉制度等只會加強香港法治建設。

港府發聲明批評英國及美國的報告對香港評論不實，堅決反對外國通過各種報告對港府作出不實和荒謬指控，香港在「一國兩制」下享有高度自治，香港事務純屬中國內政，敦促外國停止借香港事務干預中國內政。港府又指，立法會換屆選舉是完善選舉制度後的一場重要選舉，而《港區國安法》實施後香港社會得以由亂轉治，新聞自由方面香港的傳媒環境蓬勃依然。