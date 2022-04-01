2.2萬患者獲新冠口服藥　議員斥暫托中心處方藥物迂迴拖慢療效

本港早前已引入新冠口服藥予確診者使用，醫院管理局總行政經理劉家獻今早(4月1日)在電台節目表示，截至昨日(3月31日)為止，已為2.2萬名病人處方新冠口服藥作治療，目前亦已向13間私家醫院借出共400個療程的口服藥，往後也會簡化流程送藥，惟私家診所能否借藥仍有待商討。議員林哲玄批評，現時為暫託中心長者處方口服藥的做法太過落後，建議可按病人數量先存放相關數量藥物。

劉表示，現時在指定診所、公立醫院，及亞博社區治療設施均有已處方新冠口服藥的病人，新冠口服藥的庫存亦充足，會為所有合適的病人處方藥物，而於暫託中心醫療站的醫生亦可利用電腦系統作出新冠口服藥的處方，由醫院藥房配藥，再由暫託中心的職員取藥派發，但劉指出暫託中心沒有正規藥房，加上藥物儲存亦有一定規格，會研究加快派藥流程。

林哲玄表示，現時為暫託中心長者處方新冠口服藥時需經由醫院藥房配藥，再由中心職員取藥，返回暫託中心後才可派發到病人手中，此做法過於落後，建議當局可按病人數量，在暫託中心存放一定數量的口服藥，以便更快向病人處方藥物。

而負責營運啟德郵輛碼頭暫託中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡則表示，該暫托中心設有800張床位，昨日為首日營運，約有20名長者由院舍送到中心，目前運作暢順，暫託中心有醫生、護士、照顧員等。至於處方新冠口服藥的過程，同樣是先由醫生按病人情況處方，再由職員到公立醫院藥房提取，大約半日內可讓病人服用。